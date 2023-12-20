قوى الامن: تدابير سير داخل نفقي فينيسيا وصائب سلام بسبب أعمال تنظيف

افادت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، بأن "بناء على طلب رئيس دائرة السير في بلدية بيروت مؤازرته لإغلاق نفقي فينيسيا وصائب سلام بتاريخ اليوم 20-12-2023 بسبب أعمال تنظيف".
واوضحت ان "هذه الأعمال ستؤدي الى منع المرور السير:
نفق فينيسيا: من الساعة 8,30 لغاية الساعة 12,30 على المسلكين بالتتالي.
نفق صائب سلام: من الساعة 12,30 لغاية الساعة 14,30 على المسلكين بالتتالي.وسيتم تحويل السير إلى جانبي النفقين".
وطلبت من المواطنين "أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
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