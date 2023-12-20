الجيش الإسرائيلي زعم قصف أهداف لحزب الله في الأراضي اللبنانية

زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أنّ طائرات سلاح الجو التابعة له قصفت أهدافًا بينها بنى تحتية ومواقع تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية.

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه الجيش الإسرائيلي بممارسة اعتداءته على الأراضي اللبنانية في الجنوب.