وفاة الوزير والنائب السابق محمد يوسف بيضون

توفي الوزير والنائب السابق والرئيس الفخري للجمعية الخيرية الإسلامية العاملية محمد يوسف بيضون.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:

ولد في بيروت سنة 1931. ودرس المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في معهد اللاييك الفرنسي في بيروت. درس الحقوق في جامعة القديس يوسف، ونال الإجازة في الحقوق الفرنسية سنة 1954 واللبنانية سنة 1955.

شارك في تأسيس جمعية العمل الاجتماعي سنة 1953 التابعة إليها المؤسسة المهنية العاملية. وقد بدأ التعليم فيها ابتداء من سنة 1960. انتخب رئيساً للجمعية الخيرية الإسلامية العاملية منذ سنة 1973. وهو عضو في عدة مؤسسات تربوية واقتصادية وكشفية منها قيادة الكشاف المسلم، الصليب الأحمر اللبناني، جمعية تجار بيروت ومستشار مكتبها لأكثر من خمسة وعشرين عاماً.

انتخب نائباً عن محافظة بيروت، الدائرة الثانية في سنة 1972، وأعيد انتخابه في دورتي 1992 و 1996. وشارك بفعالية في أعمال اللجان النيابية فكان مقرراً للجنة المال والموازنة، وعضواً في لجنتي الشؤون الخارجية، والإدارة والعدل.

عين: وزيراً للصناعة والنفط، في تشرين الأول سنة 1980، في حكومة شفيق الوزان.

وزيراً للموارد المائية والكهربائية، في كانون الأول سنة 1990، في حكومة عمر كرامي.

وزيراً للتربية الوطنية والرياضة والشباب والتعليم المهني والتقني والثقافة والتعليم العالي، في كانون الأول سنة 1998، في حكومة سليم الحص.