تضامناً مع غزة .. ماليزيا تمنع شركة شحن إسرائيلية من دخول موانيها

الشارقة - اميمة ياسر - قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الأربعاء إن ماليزيا ستمنع على الفور شركة الشحن الإسرائيلية "زيم" من الرسو في موانئها.

وأضاف في بيان "هذا المنع رد على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية" في إشارة إلى عمليتها العسكرية في غزة.

وتشن إسرائيل حملة على قطاع غزة بعد عملية نفذتها حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر قالت إسرائيل إنها أدت إلى مقتل 1200 واحتجاز 240 رهينة. ومنذ ذلك الحين، تحاصر القوات الإسرائيلية القطاع الساحلي ودمرت جزءا كبيرا منه، فيما أكد مسؤولو الصحة الفلسطينيون مقتل ما يقرب من 19 ألفا، وتوجد مخاوف من وجود آلاف آخرين مدفونين تحت الأنقاض.