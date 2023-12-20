شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: الاحتلال الإسرائيلي يستغل انشغال العالم لتوسيع مستوطناته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت البرازيل استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل صارخ.

وأكد الممثل الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة سيرجيو فرانسا دانيز، أنه وبينما يشاهد العالم الخسائر البشرية الناجمة عن الحرب المستمرة في غزة "بدهشة وعجز"، فإن الأنشطة الاستيطانية استمرت وتوسعت في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل صارخ.

تزايد نزوح الفلسطينيين

وقال دانيز أمام مجلس الأمن، إن ذلك يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وتحديًا لسلطة مجلس الأمن، معربًا عن قلقه العميق إزاء تزايد نزوح الفلسطينيين من منازلهم نتيجة للأنشطة الاستيطانية"، وتنامي عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وأضاف: "لقد تزايد عنف الاحتلال في جميع الأراضي الفلسطينية، كما توسعت عمليات الهدم وأوامر الإخلاء وغيرها من أنواع الهجمات ضد الفلسطينيين وأسرهم في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية".

وكان مجلس الأمن الدولي، ناقش أمس الثلاثاء في جلسته الشهرية بشأن فلسطين، تطبيق القرار الدولي 2334 الذي اعتمده في 2016، ويؤكد على "أن إنشاء إسرائيل -القائمة بالاحتلال- للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي".