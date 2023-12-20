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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: صعوبات في توزيع المساعدات بغزة لانقطاع الاتصالات ونقص الوقود والان مع التفاصيل
أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني “عبد الجليل حنجل”، أن هناك صعوبات كبيرة في توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية وتوزيعها داخل قطاع غزة على الأهالي لاسيما في الخليج 365 الشمالية لغزة.
وأضاف في تصريحات لـ “العربية “، أن الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا مع استمرار القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والصحية.
وأوضح أن المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع عبر معبر رفح لا تكفي لسد الاحتياجات الإنسانية الهائلة التي يحتاجها سكان غزة.
هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.