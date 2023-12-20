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المتحدث باسم حركة فتح: أسرى إسرائيل أهم ورقة في يد الفصائل الفلسطينية.. وحماس لن تفرط فيها بسهولة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم حركة فتح “عبد الفتاح دولة”، أن الأسرى الإسرائيليين هم أهم ورقة ضغط لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن حركة حماس لن تفرط في هذه الورقة التفاوضية بسهولة مع إسرائيل.

وأوضح أن إسرائيل تواجه ضغوطا كبيرة، سواء كان ذلك على المستوى الداخلي أو الخارجي، وهو ما يشير إلى إمكانية تقبلها ببعض من شروط الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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