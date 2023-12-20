المتحدث باسم حركة فتح: أسرى إسرائيل أهم ورقة في يد الفصائل الفلسطينية.. وحماس لن تفرط فيها بسهولة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم حركة فتح “عبد الفتاح دولة”، أن الأسرى الإسرائيليين هم أهم ورقة ضغط لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن حركة حماس لن تفرط في هذه الورقة التفاوضية بسهولة مع إسرائيل.

وأوضح أن إسرائيل تواجه ضغوطا كبيرة، سواء كان ذلك على المستوى الداخلي أو الخارجي، وهو ما يشير إلى إمكانية تقبلها ببعض من شروط الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.