مسؤول أممي يدعو لتهدئة الوضع في شبه الجزيرة الكورية

ياسر رشاد - القاهرة - في دعوى بتهدئه الأوضاع .. دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، إلى تهدئة الوضع في شبه الجزيرة الكورية، لافتا إلى أن إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يشكل مصدر قلق بالغ، في إشارة إلى إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات في 18 ديسمبر الجاري.

و أكد "خياري" بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، في إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن عدم الانتشار النووي ـ أنه على الرغم من الاجتماعات العديدة التي عقدها مجلس الأمن بشأن هذه المسألة في عام 2023، فإن كوريا الشمالية لم تستجب للدعوة القوية من مجلس الأمن للامتناع عن إجراء مزيد من عمليات الإطلاق.

فيما أشار المسؤول الأممي كذلك إلى تمكن كوريا الشمالية من وضع قمر صناعي للاستطلاع في مداره في 21 نوفمبر باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وإعلانها أنها ستطلق عدة أقمار صناعية للاستطلاع في فترة زمنية قصيرة.

كما قال "خياري" في هذا الصدد "نكرر أن أي إطلاق من جانب كوريا الشمالية، باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونحثها بقوة على الامتناع عن مثل هذه الأعمال".

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة تهدئة الوضع في شبه الجزيرة الكورية كي تصبح مرة أخرى مجالا للتعاون، لاسيما في هذه اللحظة الصعبة بشكل خاص فيما يتعلق بتأمين السلام والأمن العالميين.

ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى الاتحاد والاستفادة الكاملة من أدوات الحوار والدبلوماسية والتفاوض، مع الامتثال الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن. كما حث كوريا الشمالية على تبني الدبلوماسية، بدلا من اختيار العزلة، باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدما.

ولفت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ إلى المخاوف المتعلقة بالوضع الإنساني في كوريا الشمالية وأكد أن الأمم المتحدة على استعداد لمساعدة كوريا الشمالية في تلبية احتياجات سكانها الضعفاء.