تعاون عسكري مرتقب بين فرنسا والسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو، بمقر المتحف الوطني العسكري الفرنسي “ليزانفاليد” في العاصمة الفرنسية "باريس" مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز لتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتعاون العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه وتطويره.

فيما استعرض الجانبان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية واس اليوم الأربعاء، مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما شهد وزير الدفاع السعودي ووزير القوات المسلحة الفرنسي عقب جلسة المباحثات، توقيع مشروع خطة تنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة القوات المسلحة في الجمهورية الفرنسية.

جدير بالذكر أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز كان قد وصل إلى فرنسا في زيارة رسمية بناء على توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث أنه من المقرر أن يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الفرنسيين؛ لبحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.