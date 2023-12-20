فيديو يوثق لحظة إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على سائق مركبة بفلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - انتشر على مواقع التواصل فيديو يوثق لحظة إطلاق الجنود الاسرائيليين النار على سائق مركبة قرب مفرق بيت عينون في الخليل بفلسطين بدعوى محاولته تنفيذ عمـلية دهس، وإطلاق جنود الاحتلال النار على سائق .

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصابة سائق السيارة الفلسطيني عند مدخل مستوطنة كريات أربع بالخليل إثر اشتباه في محاولة دهسه جنودًا.

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