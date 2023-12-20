شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: الرئيس السيسي يرسخ سياسة جديدة بلقاء مرشحي الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على استقبال مرشحى الرئاسة الذين خاضوا المنافسة فى الانتخابات الرئاسية، يعكس وجود إرادة سياسية جادة نحو إعلاء مبدأ أن " الوطن يتسع للجميع"، بمختلف الانتماءات والاتجاهات السياسية مادامت تهدف إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن المنافسة الشريفة فى ماراثون الانتخابات الرئاسية، بمشاركة ثلاثة من قيادات الأحزاب السياسية، تمثل دفعة قوية للأحزاب السياسية، للتواصل والالتحام مع المواطنين فى جميع المدن والقرى والعزب والنجوع، للتعرف عن قرب على طموحاتهم وآمالهم فى المستقبل والعمل بكل جدية على تحقيقيها.

وأكد الدكتور ممدوح محمد محمود أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يرسخ سياسة جديدة لم نشهدها من قبل، فى الاستحقاقات السابقة، ودليل قوى على أهمية التعددية فى العمل السياسى، وأن اللقاء يعد امتدادا للمشهد الحضارى والملحمة التى قام بها المصريون خلال الانتخابات الرئاسية، الذين اصطفوا بالملايين أمام صناديق الانتخابات، لكى يبعثوا رسالة للعالم بأن جميع المصريين على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية فى مواجهة التحديات التى تهدد الأمن القومى.