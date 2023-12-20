شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون نقابة التكنولوجيين المقدم من الحكومة.

وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة للمجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا (إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).