شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يحيل 23 تقريرا عن لجنة الاقتراحات للحكومة لتنفيذ التوصيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، 23 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن الاقتراحات برغبة مقدمة من النواب، وذلك للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات.

وشملت تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من:

1. العضو / أسامة عبد العاطى، بشأن إدراج إنشاء مدرسة جميل سيد أحمد الثانوى، بخطة الإنشاء لهيئة الأبنية التعليمية – بمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

2. العضو/ مكرم رضوان، بشأن مبنى للمدرسة الدولية بمدينة دكرنس – محافظة الدقهلية.

3. العضو/ نسرين عمر، بشأن الاستفادة من الأماكن الشاغرة بمدارس التعليم الفنى كحاضنات أعمال بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.

4. العضو/ سامى كامل، بشأن إضافة وإنشاء كلية الهندسة بجامعة العريش – محافظة شمال سيناء.

5. العضو/ زكريا حسان، بشأن إنشاء مكتب بريد بنجع علي الغفير أبار الملك التابع لقرية نيدة – مركز أخميم – محافظة سوهاج .

6. العضو/ حاتم عبد العزيز، بشأن إنشاء مكتب بريد الفواقسة علي قطعة الأرض المتبرع بها للهيئة القومية للبريد – مركز ههيا – محافظة الشرقية.

7. العضو/ فايزة صالح، بشأن إنشاء مكتبي بريد بقريتى ( كفر السابي – كفر خضير) مركز شبراخيت– محافظة البحيرة .

8. العضو/ إيهاب أنيس، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية سنبخت – مركز أجا – محافظة الدقهلية .

9. العضو/ علاء سليمان، بشأن توفير المستلزمات الطبية والأدوية فى مستشفيات جامعة أسيوط ومعهد الأورام بأسيوط – محافظة أسيوط.

10. العضو/ أبانوب عزت، بشأن إنشاء مبني جديد بمستشفى الرمد للعيون بحى الساحل - محافظة القاهرة.

11. العضو/ راوية مختار، بشأن توفير جهاز قسطرة بمستشفى كفر الدوار العام – محافظة البحيرة.

12. العضو/ أسامة عبد العاطى، بشأن رفع كفاءة وصيانة وحدة طب الأسرة بقرية منشأة صبرى أبو علم –مركز تمى الأمديد – محافظة الدقهلية.

13. العضو/ ميرفت عازر، بشأن عمل مكتب خدمة مواطنين تابع لهيئة التأمين الصحى بميت غمر – محافظة الدقهلية لاستخراج الوثائق الإلكترونية للمرضى.

14. العضو/ محمد طايع سعد، بشأن إحلال وتجديد مستشفى نقادة المركزى – مركز نقادة – محافظة قنا.

15. العضو/ أحمد العرجاوي، بشأن إنشاء مجمعات طبية لعلاج حالات قوائم الإنتظار في (جراحات القلب - جراحات المفاصل وخلافة)، أو الإستعانة بالقطاع الخاص عن طريق هيئة الشراء الموحد في هذا المجال.

16. العضو/ محمد طلبه، بشأن توفير طبيب بشرى من أبناء القنطرة شرق للعمل تحت إشراف مكتب الصحة المختار بمركز القنطرة شرق – محافظة الإسماعيلية.

17. العضو/ عبد الحكيم مسعود، بشأن إنشاء معدية على ترعة الإبراهيمية قرية قمن العروس - مركز الواسطى – محافظة بنى سويف.

18. العضو/ أشرف الشبراوي، بشأن تغطية جزء من ترعة الزوات من أمام كوبري مستشفي بني عبيد التخصصي ومجلس مدينة بني عبيد حتي كوبري وسط البلد لإنشاء موقف سيارات، وحديقة أطفال – محافظة الدقهلية.

19. العضو/ مجدي الأمير، بشأن ترميم وصيانة كوبري المعلمين التابع لوزارة الموارد المائية والري بمركز ومدينة المنزلة – محافظة الدقهلية.

20. العضو/ نرمين بدراوي، بشأن ردم جزء من مصرف ترسا الكنيسة امتداد شارع بدوي الحداد – بمركز أبو النمرس – محافظة الجيزة.

21. العضو/ عبد الباقي تركيا، بشأن ترميم وصيانة كوبري عزبة فودة حبيب علي مصرف سنتماي – مركز ديرب نجم – محافظة الشرقية.

22. العضو/ أحمد الشيشيني، بشأن إنشاء كوبري مشاة يربط قرية مليحة بالعزب التابعة لمركز كوم حمادة – محافظة البحيرة.

23. العضو/ هالة أبو السعد، بشأن رصف الطريق الدائرى الغربى بمركز فوة المسمى بطريق (ترعة الفرخة) –محافظة كفر الشيخ.