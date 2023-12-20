شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يحيل 23 تقريرا عن لجنة الاقتراحات للحكومة لتنفيذ التوصيات والان مع تفاصيل الخبر
وشملت تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من:
1. العضو / أسامة عبد العاطى، بشأن إدراج إنشاء مدرسة جميل سيد أحمد الثانوى، بخطة الإنشاء لهيئة الأبنية التعليمية – بمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية.
2. العضو/ مكرم رضوان، بشأن مبنى للمدرسة الدولية بمدينة دكرنس – محافظة الدقهلية.
3. العضو/ نسرين عمر، بشأن الاستفادة من الأماكن الشاغرة بمدارس التعليم الفنى كحاضنات أعمال بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.
4. العضو/ سامى كامل، بشأن إضافة وإنشاء كلية الهندسة بجامعة العريش – محافظة شمال سيناء.
5. العضو/ زكريا حسان، بشأن إنشاء مكتب بريد بنجع علي الغفير أبار الملك التابع لقرية نيدة – مركز أخميم – محافظة سوهاج .
6. العضو/ حاتم عبد العزيز، بشأن إنشاء مكتب بريد الفواقسة علي قطعة الأرض المتبرع بها للهيئة القومية للبريد – مركز ههيا – محافظة الشرقية.
7. العضو/ فايزة صالح، بشأن إنشاء مكتبي بريد بقريتى ( كفر السابي – كفر خضير) مركز شبراخيت– محافظة البحيرة .
8. العضو/ إيهاب أنيس، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية سنبخت – مركز أجا – محافظة الدقهلية .
9. العضو/ علاء سليمان، بشأن توفير المستلزمات الطبية والأدوية فى مستشفيات جامعة أسيوط ومعهد الأورام بأسيوط – محافظة أسيوط.
10. العضو/ أبانوب عزت، بشأن إنشاء مبني جديد بمستشفى الرمد للعيون بحى الساحل - محافظة القاهرة.
11. العضو/ راوية مختار، بشأن توفير جهاز قسطرة بمستشفى كفر الدوار العام – محافظة البحيرة.
12. العضو/ أسامة عبد العاطى، بشأن رفع كفاءة وصيانة وحدة طب الأسرة بقرية منشأة صبرى أبو علم –مركز تمى الأمديد – محافظة الدقهلية.
13. العضو/ ميرفت عازر، بشأن عمل مكتب خدمة مواطنين تابع لهيئة التأمين الصحى بميت غمر – محافظة الدقهلية لاستخراج الوثائق الإلكترونية للمرضى.
14. العضو/ محمد طايع سعد، بشأن إحلال وتجديد مستشفى نقادة المركزى – مركز نقادة – محافظة قنا.
15. العضو/ أحمد العرجاوي، بشأن إنشاء مجمعات طبية لعلاج حالات قوائم الإنتظار في (جراحات القلب - جراحات المفاصل وخلافة)، أو الإستعانة بالقطاع الخاص عن طريق هيئة الشراء الموحد في هذا المجال.
16. العضو/ محمد طلبه، بشأن توفير طبيب بشرى من أبناء القنطرة شرق للعمل تحت إشراف مكتب الصحة المختار بمركز القنطرة شرق – محافظة الإسماعيلية.
17. العضو/ عبد الحكيم مسعود، بشأن إنشاء معدية على ترعة الإبراهيمية قرية قمن العروس - مركز الواسطى – محافظة بنى سويف.
18. العضو/ أشرف الشبراوي، بشأن تغطية جزء من ترعة الزوات من أمام كوبري مستشفي بني عبيد التخصصي ومجلس مدينة بني عبيد حتي كوبري وسط البلد لإنشاء موقف سيارات، وحديقة أطفال – محافظة الدقهلية.
19. العضو/ مجدي الأمير، بشأن ترميم وصيانة كوبري المعلمين التابع لوزارة الموارد المائية والري بمركز ومدينة المنزلة – محافظة الدقهلية.
20. العضو/ نرمين بدراوي، بشأن ردم جزء من مصرف ترسا الكنيسة امتداد شارع بدوي الحداد – بمركز أبو النمرس – محافظة الجيزة.
21. العضو/ عبد الباقي تركيا، بشأن ترميم وصيانة كوبري عزبة فودة حبيب علي مصرف سنتماي – مركز ديرب نجم – محافظة الشرقية.
22. العضو/ أحمد الشيشيني، بشأن إنشاء كوبري مشاة يربط قرية مليحة بالعزب التابعة لمركز كوم حمادة – محافظة البحيرة.
23. العضو/ هالة أبو السعد، بشأن رصف الطريق الدائرى الغربى بمركز فوة المسمى بطريق (ترعة الفرخة) –محافظة كفر الشيخ.
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