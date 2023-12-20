شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 3 اتفاقيات دولية للجان النوعية بمجلس النواب لدراستها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم 3 قرارات لرئيس جمهورية مصر العربية، بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية الى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها.

وذلك بعد أن أكدت اللجنة التشريعية في تقريرها أن جميع الاتفاقيات لا تتضمن ما يخالف الدستور، وأن طريقة إقرارها جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور وجاءت الاتفاقيات كالتالي:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، وتم إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي، وتم إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنة الخطة ولجنة الشئون الأفريقية.

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"، وتم إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة.