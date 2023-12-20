وفد من "الجهاد الإسلامي" يتوجه إلى مصر خلال أيام لبحث سبل وقف الحرب على غزة وصفقة تبادل

أعلن الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، أنّ "وفدًا من الحركة برئاسة الأمين العام سيتوجه للقاهرة خلال أيام".
وأشار إلى أنّ "الوفد سيناقش خلال زيارته إلى القاهرة التي تأتي بناء على دعوة رسمية مصرية لبحث سبل وقف العدوان على غزة وصفقة تبادل"، مشددًا على "أننا سنتوجه للقاهرة برؤية واضحة هي وقف العدوان وانسحاب قوات العدو من قطاع غزة وإعادة الإعمار".
وكشف النخالة، أنّ "تبادل الأسرى سيتم عبر مبدأ الكل مقابل الكل بعملية سياسية تتفق عليها القوى الفلسطينية وعلى رأسها حماس".
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