ميقاتي التقى السفيرة الاميركية في زيارة وداعية

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي النائب طوني فرنجية صباح اليوم في السراي الحكومي. كما استقبل سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا في زيارة وداعية لمناسبة مغادرتها لبنان. وإجتنع رئيس الحكومة مع المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.

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