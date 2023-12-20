"النشرة": قصف اسرائيلي استهدف اطراف مارون الراس وحرش يارون

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "سقوط قذيفتين من العدو الاسرائيلي على اطراف حديقة ايران في مارون الراس، وعلى الاطراف الجنوبية لحرش يارون".

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