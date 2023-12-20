أساقفة صيدا هنأوا اللبنانيين بعيدي الميلاد ورأس السنة واعتذروا عن عدم استقبال المهنئين

هنأ أساقفة صيدا المطارنة الياس الكفوري، ايلي بشارة الحداد ، ومارون العمار في بيان "اللبنانيين بمناسبة حلول عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة ، ويرفعون الصلاة إلى الله ليعيد على الجميع هذه الاعياد لسنين عديدة بالبركة والسلام والقداسة".

واعلنوا أنه " نظرا للظروف المأسوية التي تمر بها البلاد والمنطقة اعتذارهم عن عدم تقبل التهاني كما جرت العادة في كل عام."