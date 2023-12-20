هنأ أساقفة صيدا المطارنة الياس الكفوري، ايلي بشارة الحداد ، ومارون العمار في بيان "اللبنانيين بمناسبة حلول عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة ، ويرفعون الصلاة إلى الله ليعيد على الجميع هذه الاعياد لسنين عديدة بالبركة والسلام والقداسة".
واعلنوا أنه " نظرا للظروف المأسوية التي تمر بها البلاد والمنطقة اعتذارهم عن عدم تقبل التهاني كما جرت العادة في كل عام."
كانت هذه تفاصيل خبر أساقفة صيدا هنأوا اللبنانيين بعيدي الميلاد ورأس السنة واعتذروا عن عدم استقبال المهنئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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