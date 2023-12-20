بوشكيان: إذا توصلنا إلى تفاهم مع وزير الدفاع لتعيين رئيس الأركان فسيكون ذلك أفضل الحلول

ذكر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشيكيان، في حديث لقناة "الجديد"، أنّ "المؤسسة العسكرية هي العصب الأساسي للبلد، وبموضوع التمديد لقائد الجيش جوزاف عون نحن نعلم أن أيّ شخصية تستلم منصبًا جديدًا تحتاج إلى وقت "لتقلّع" ونحن في وضع دقيق اليوم".

وكشف أنّه "إذا توصلنا إلى تفاهم مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم لتعيين رئيس الأركان فسيكون ذلك أفضل الحلول والعمل يكون على امضاء ثلثي الوزراء".

وأوضح بوشكيان أنّ "مؤسسة الجيش فيها لجان تدرس كل الأمور بما يخص الهبات والمناقصات وغيرها، والأمور لا تتوقف عند قائد الجيش فقط، والأهم أنّ عقيدة هذه المؤسسة تختلف عن كل شيء في البلد".

إلى ذلك، أكّد الالتزام "مع موظفي القطاع العام بأنهم سيقبضون رواتبهم من بمفعول رجعي"، لافتًا إلى أنّ "بالنسبة لموازنة العام 2024 فهذه المرة الأولى التي تقدمها الحكومة ضمن المهلة الدستورية"، وقال: "إنّها المرة الأولى التي لا تكلّف الكهرباء أيّ تكلفة على الدولة وتموّل نفسها بنفسها".

وأضاف بوشكيان "في الموازنة الجديدة ستكون المرة الأولى التي لا تكلّف الكهرباء الدولة، بل تموّل نفسها بنفسها من خلال الجباية".