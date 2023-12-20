مجلس الوزراء الكويتي قدّم استقالته إلى أمير الكويت

قدّم مجلس الوزراء الكويتي استقالته إلى أمير الكويت.

وفي وقت سابق، أدّى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستوريّة أميرًا لدولة الكويت.

وفي 16 كانون الأول، أعلن الدّيوان الأميري الكويتي، أنّ "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمّتَين العربيّة والإسلاميّة وشعوب العالم الصّديقة، أمير البلاد الشّيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الّذي انتقل إلى جوار ربّه اليوم السّبت"، عن 86 عامًا.

وفي السياق، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، في بيان له، أنّه "ينادي (يسمّي) بولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد".