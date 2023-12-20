المعارك الماضية كانت واضحة.. سامح عاشور: مصر لها جيش قوي قادر على حماية حدوده

الشارقة - اميمة ياسر - قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ، إن الفترة الرئاسية الجديدة أصعب من الماضية، مشيرا إلى أن المعارك الماضية كانت واضحة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تحديات تواجه الرئيس مثل حرب غزة والسد الإثيوبي والاقتصاد، مبينا أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية واضح وثابت والقياة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي نجحت في المعركة الدبلوماسية بشأن غزة.

وأوضح عاشور، أن مصر رفضت رفضا قاطعا فكرة التهجير القسري للفلسطينيين لسيناء، مبينا أن مصر لها جيش قوي قادر على حماية حدوده، مؤكدا أن الاحتلال أبرم اتفاقيات بشأن فلسطين واعتبرها هدن مؤقتة، موضحا أن مصر منذ بداية الأزمة رفضت فكرة التهجير وتعي جيدا المخطط الإسرائيلي.

وشدد عاشور، على أن الاحتلال خرج من سيناء بعد انتصار مصر في حرب أكتوبر، مؤكدا أن الكيان المحتل مخترق القارة الإفريقية ولها دور في بناء السد الإثيوبي قائلا: "أصل السد توصيل المياه للاحتلال"، وإفريقيا لم تعترف بالكيان المحتل قبل اتفاقية كامب ديفيد ولكن الآن اعترفت كلها.

ونوه سامح عاشور، بأن مصر تتعامل في الأزمات بدبلوماسية كبيرة كما حدث في ملف حرب غزة، مبينا أن هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية، ولكن أمور لا تناقش في العام.

ومن الناحية الاقتصادية، أكد السياسي والقانوني البارز، أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس خطوة نحو الخروج من عباءة الدولار، لافتا إلى أن هناك تحديات اقتصادية في الفترة المقبلة لابد من مواجهته منها ملف صندوق النقد الدولي والتخلص من ضغوطه وأيضا أزمة الدولار.