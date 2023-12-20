مقتل ضابط إسرائيلي .. تل أبيب تتوقع من حماس إطلاق سراح أكثر من ثلاثين رهينة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل ضابط احتياط برتبة كابتن، في معارك ضد حركة "حماس"، لترتفع بذلك حصيلة القتلى في الهجمات البرية ضد الحركة إلى 133.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الضابط يدعى ليور سيفان، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

كما أعلن الجيش إصابة جندي آخر بجروح خطيرة.

وكان تقرير إعلامي قد ذكر في وقتت سابق أن إسرائيل عرضت وقف القتال في غزة لمدة أسبوع على الأقل في مفاوضات حول إطلاق سراح المزيد من الرهائن من القطاع.

وقال موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أمس الثلاثاء، نقلا عن مسئولين إسرائيليين و"مصدر مطلع"، أن إسرائيل تتوقع من حركة حماس إطلاق سراح أكثر من ثلاثين رهينة في المقابل.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أشار الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوج إلى احتمال وقف القتال من جديد.

وقال هرتسوج للدبلوماسيين، وفقا لمتحدث باسمه: "إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية أخرى ومساعدات إنسانية إضافية لتمكين إطلاق سراح الرهائن".

وتم تقديم اقتراح إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة أسبوع على الأقل مقابل إطلاق سراح حوالي 40 رهينة عبر الوسيط القطري، وفقا لما ذكره موقع أكسيوس.

وقال الموقع الإخباري إنه سيتم إطلاق سراح من تبقى من النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والرهائن الآخرين الذين ما زالوا محتجزين في غزة والذين يعانون من مرض أو إصابات خطيرة وبحاجة ماسة إلى المساعدة الطبية.

وهذا هو أول اقتراح لإسرائيل منذ انتهاء وقف لإطلاق النار الشهر الماضي استمر أسبوعا، وفقا لما ذكره موقع أكسيوس.