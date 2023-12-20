الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت

‏أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، اليمين الدستورية أميرا للكويت أمام مجلس الأمة (البرلمان)، خلفًا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر.



وقال مجلس الأمة عبر حسابه في منصة إكس: "سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يلقي النطق السامي عقب أداء سموه اليمين الدستورية".



وفي 16 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، توفي الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح إثر أزمة صحية.



وفي اليوم ذاته، نادى مجلس الوزراء بولي العهد الشيخ مشعل أميرا للكويت.



الأناضول

