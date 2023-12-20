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الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت

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المنامة - ياسر ابراهيم - الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت

الاربعاء, 20 ديسمبر, 2023 - 12:46 مساءً

‏أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، اليمين الدستورية أميرا للكويت أمام مجلس الأمة (البرلمان)، خلفًا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر.
 
وقال مجلس الأمة عبر حسابه في منصة إكس: "سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يلقي النطق السامي عقب أداء سموه اليمين الدستورية".
 
وفي 16 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، توفي الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح إثر أزمة صحية.
 
وفي اليوم ذاته، نادى مجلس الوزراء بولي العهد الشيخ مشعل أميرا للكويت.
 
الأناضول
 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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