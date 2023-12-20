المنامة - ياسر ابراهيم - الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت
الاربعاء, 20 ديسمبر, 2023 - 12:46 مساءً
أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، اليمين الدستورية أميرا للكويت أمام مجلس الأمة (البرلمان)، خلفًا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر.
وقال مجلس الأمة عبر حسابه في منصة إكس: "سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يلقي النطق السامي عقب أداء سموه اليمين الدستورية".
وفي 16 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، توفي الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح إثر أزمة صحية.
وفي اليوم ذاته، نادى مجلس الوزراء بولي العهد الشيخ مشعل أميرا للكويت.
الأناضول
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