عبر أبشر.. إطلاق خدمة المساعد الشخصي لذوي الإعاقة

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت وزارة الداخلية السعودية "عبر منصة أبشر" خدمة المساعد الشخصي للأفراد ذوي الإعاقة والتي ستمكنهم من الوصول إلى خدمات منصة أبشر باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف المتقدّم على الأوامر الصوتية.

ونشرت المنصة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X"، تويتر سابقًا، إعلان وزير الداخلية لشؤون التقنية إطلاق خدمة المساعد الشخصي لذوي الإعاقة عبر أبشر، والتي تتيح الوصول للخدمات بشكل سريع وميسر.

وقال الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، خلال كلمته التي القاها في فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية 2023م، بمدينة الرياض والتي أعلن فيها إطلاق الخدمة، أن الخدمة ستتيح للمستفيد الوصول إلى الخدمات بشكل سريع، وبطريقة ميسرة، تضمن تجربة مستخدم متميّزة، تتماشى مع أهداف وزارة الداخلية في تعزيز تقدّم أعمال وإجراءات التحول الرقمي، وتطوير الخدمات وإتاحتها لفئات المجتمع كافة.

منصة أبشر.. طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين

وفي سياق أخر أوضحت منصة أبشر أن هناك طريقة بسيطة للاستعلام عن رسوم المرافقين وذلك من خلال منصة الجوازات السعودية التابعة لأبشر، ومن خلالها يمكن الحصول على البيانات اللازمة والاستعلام عن الرسوم بشكل مباشر.

1ـ الدخول على منصة أبشر الإلكترونية مباشرة.

2ـ الانتهاء من عملية تسجيل الدخول عن طريق إضافة رقم الهاتف المحمول المرتبط بالحساب المسجل.

3ـ كتابة الرمز المرسل على رقم الهاتف المحمول.

4ـ الضغط على رمز الخدمات الشخصية من الصفحة الرئيسية.

5ـ اختيار أيقونة الاستعلام عن الإقامة.

6ـ إدخال رقم الإقامة.

7ـ انتظر لبعض الوقت حتى يظهر أمامك المبلغ الذي يجب عليك دفعه للمرافقين.

ولكن لابد من توافر معلومات من أجل استعلام رسوم المرافقين مثل تاريخ الميلاد للمقيم ورقم الإقامة ثم يتم التعرف على رسوم المرافقين.