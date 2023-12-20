أوكرانيا: الجيش الروسي ينشر سفينتين حربيتين في البحر الأسود دون حاملات صواريخ

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي نشر سفينتين حربيتين في مهمات قتالية في البحر الأسود وأخرى في بحر آزوف؛ لكن من دون حاملات صواريخ.

وذكرت القوات البحرية في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- "أنه اعتبارًا من الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت اليوم الموافق 20 ديسمبر 2023، كانت هناك سفينتان حربيتان روسيتان متبقيتان في مهمة قتالية في البحر الأسود وواحدة أخرى في بحر آزوف.. ولم تكن بينها حاملات صواريخ".. مضيفا أنه في الوقت نفسه، تم رصد أربع سفن حربية روسية في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك حاملتي صواريخ من طراز كاليبر وعلى متنهما ما يصل إلى 16 صاروخًا.

من جانبه، قال حاكم منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين، إن الجيش الروسي شن 82 هجوما مدفعيا على منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا؛ ما أسفر عن إصابة 16 شخصا، بينهم أربعة أطفال جراء القصف.

وأوضح بروكودين، أن القوات الروسية أطلقت قذائف الهاون والمدفعية وقاذفات صواريخ جراد المتعددة والدبابات والطائرات بدون طيار، مضيفا أن الجيش الروسي استهدف أحياء سكنية في المنطقة، وموقعا حيويا للبنية التحتية ومدرسة في منطقة خيرسون، وروضة أطفال ومؤسسة طبية.

من ناحيته، أشار رئيس الإدارة العسكرية في (كييف) سيرجي بوبكو، إلى أن القوات الروسية شنت - مساء أمس - هجومها الجوي الخامس خلال الشهر الجاري، لافتة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تمكنت من صد الهجوم.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف "تشير المعلومات الأولية إلى عدم وجود إصابات أو أضرار في العاصمة".. مضيفا:"أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت عددا من المسيرات من طراز "شاهد" بينما كانت في طريقها إلى كييف، وأنه بحسب البيانات الأولية ليس هناك ضحايا أو أضرار" .

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن اليوم ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 349 ألفا و190 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

بدوره، قال حاكم إقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو، إن الجيش الروسي نفذ 190 غارة على نحو 21 بلدة تابعة للإقليم الليلة الماضية.

وأضاف في تصريح له أن الجيش الروسي شن 44 هجومًا بطائرات بدون طيار على بلدات هوليايبول ونوفوداريفكا ونوفواندرييفتسي وشيرفوني ومالا توكماشكا وروبوتين وبولتافكا وليفادني ونوفودانيليفكا، وخمس هجمات من طراز MLRS على مالا توكماشكا، بالإضافة إلى غارة جوية على أوريكيف.

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن 140 ضربة مدفعية استهدفت أوريكيف وزاليزنيشن وتشاريفني وبيلوهيريا وبولتافكا وهوليبيلسكي وبريوبرازينكا وبلافني ولوبكوف وبياتيخاتكي وكاميانسكي وبلدات وقرى أخرى على خط المواجهة.. فيما وردت أنباء عن وقوع أضرار في المباني السكنية والمباني الملحقة.