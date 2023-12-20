6 ملفات على أجندة "هنية" خلال زيارته للقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - يزور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى القاهرة، اليوم الأربعاءالأربعاء، في جولة سريعة القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات الحرب في غزة والعديد من الملفات الأخرى.

وأكد مراقبون دوليون أن زيارة هنية تهدف في المقام الأول لإجراء مباحثات بشأن إعلان هدنة محتملة في الحرب الدائرة في غزة بين الحركة وإسرائيل.

فيما أعلنت حركة حماس في بيان إن هنية وصل إلى القاهرة وفد من حماس رئيس جهاز الاستخبارات المصرية عباس كامل.

ملفات على اجندة هنية

وبحسب تصريحات المسئولين فأن زيارة هنية تتضمن العديد من الملفات أبرزها:

عقد عدد من اللقاءات أبرزها مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل لإجراء محادثات.

التوجه نحو إعلان هدنة ثانية، بعد تلك التي استمرت أسبوعا في نهاية نوفمبر.

بحث سبل وقف العدوان والحرب تمهيدا لصفقة تبادل بين الأسرى.

بحث سبل إدخال المساعدات لغزة.

بحث خطط انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

وضع خطط لعودة النازحين لمدنهم وقراهم في غزة وشمال القطاع.

أمين حركة الجهاد يزور القاهرة

من جهة أخرى تستضيف القاهرة الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة سيتوجه إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل بدعوة مصرية، في إطار "مباحثات تهدف لوقف الحرب والعدوان ووقف إطلاق النار وصفقة شاملة للتبادل" مع إسرائيل بحسب وكالة فرانس برس.