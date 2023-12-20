إطلاق نار تجاه مركبة قرب مستوطنة "كريات أربع" في الخليل بدعوى محاولتها تنفيذ عملية دهس ومقتل السائق

أفادت وسائل اعلام اسرائيلية عن "إطلاق نار تجاه مركبة قرب مستوطنة "كريات أربع" في الخليل بدعوى محاولتها تنفيذ عملية دهس مما ادى الى مقتل السائق".

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