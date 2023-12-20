الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط برتبة رائد من لواء غفعاتي خلال معارك في غزة

أقرّ الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط برتبة رائد من لواء غفعاتي خلال معارك في غزة. وكانت قد ارتفعت يوم أمس حصيلة القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، المعُلن عنهم منذ بدء العملية البرية في غزة، إلى 132 قتيلًا.

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