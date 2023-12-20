"الجزيرة": الجيش الإسرائيلي يحاصر طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بمنطقة زمّو شرقي جباليا البلد

يحاصر الجيش الإسرائيلي طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة زمّو شرقي جباليا البلد في قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة "الجزيرة". وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن 12 مصابًا من طواقمه ومن النازحين بمقر الجمعية ومدينة الأمل بخانيونس إثر قصف إسرائيلي.

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