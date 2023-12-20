"النشرة" حصلت على نص قراري الصندوق السيادي وإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بعد إدخال التعديلات

حصلت "النشرة" على النص المعدّل لقراري الصندوق السيادي اللبناني وانتاج الطاقة المتجددة الموزعة، وذلك بعد إقرارهما في الهيئة العامة لمجلس النواب في 14 كانون الأول الماضي.

وفي ما يلي نص القرارين بعد إدخال التعديلات عليهما: