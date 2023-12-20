أفادت قناة "المنار"، بأنّ الجيش الإسرائيلي استهدف بالغارات والقصف المدفعيّ أطراف عيتا الشعب وكفركلا والناقورة ويارون في جنوب لبنان. يُشار إلى أنّه وصل جثمان عنصر "حزب الله" محمد نعمة سرور إلى منزل والديه في ساحة الحسينية في عيتا الشعب قبل قليل من أجل تشييعه.

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