البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: نحتاج الى العمل الجدي بين وزارتي الاقتصاد والصناعة

اشار رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والنفط، فريد البستاني بعد اجتماع اللجنة الى انه "اجتمعت لجنة الاقتصاد واستضفنا المدير العام لوزارة الاقتصاد، وموضوعنا الاتفاقيات بين لبنان والدول الاخرى بالنسبة للتجارة، وهناك زيادة بالصادرات للاتحاد الاوروبي. الصناعات المحلية مشرفة ومطابقة للمواصفات، وقد تم تصدير العسل والبطاطا والنبيذ، صناعتنا المحلية تتقدم. وقد ناقش اعضاء اللجنة موضوع الفرق بين الصادرات والواردات".

اضاف: "استعرضنا كل الاتفاقيات، هناك عمل جدي بين وزارتي الاقتصاد والصناعة وشعرنا انه يجب وضع كادر عمل لتكون هناك خلية عمل. الاتفاقيات تحتاج الى فرق عمل".

وتابع: "كما بحثنا في موضوع الملحقين الاقتصاديين وان نحسن شروط الاتفاقيات، وشددنا على تطبيق المعاملات بالمثل. كما تطرقنا الى موضوع الدواء، واذا اردنا ان نصدر الى مصر هناك عوائق ادارية"

ولفت الى انه "بحثنا في موضوع الصناعة، وصناعتنا هي تحويلية، وعلينا ان ننتبه اذا اردنا الزيادة على المواد الاولية. كما عرضنا موضوعا جديدا وهو موضوع الحلويات، اذ ان الاتحاد الاوروبي وضع ضريبة عليها، وطلبوا منا ان يستعملوا الزيت النباتي" .

واكد البستاني انه "لدينا بعض القوانين في الجلسة المقبلة وسنركز على بعضها، وسنواكب لجنة المال في كل ما يحال الينا. وبالنسبة لاعادة هيكلية المصارف سنناقش ونحن حرصاء على اموال المودعين".