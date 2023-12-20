الجيش تسلم الشحنة الرابعة من هبة الوقود القطرية

اعلنت قيادة الجيش في بيان، ان "الجيش اللبناني تسلم الشحنة الرابعة من هبة الوقود القطرية، وتهدف هذه الهبة التي قدمتها دولة قطر مشكورة إلى دعم الجيش وتمكينه من مواجهة المرحلة الراهنة وتحدياتها المتزايدة".

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