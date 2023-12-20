الحكم في قضية الطفلة صوفي مشلب في 28 شباط المقبل

ختمت القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا نادين نجم المحاكمة في دعوى الطفلة صوفي مشلب في وجه طبيب الاعصاب غسان حميمص بجرم الادلاء بإفادة كاذبة امام القضاء. وحددت تاريخ اصدار الحكم في القضية في 28/2/2024. وقدمت الجهة المدعية مذكرة بمثابة مرافعة بوكالة المحاميين أيمن جزيني وجورج خوري.

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