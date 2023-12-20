كنعان بعد جلسة لجنة المال: نعمل ضمن الإمكانات لتقديم أفضل ممّا هو مقدّم للجيش بموازنة وزارة الدفاع

كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد جلسة للجنة لدرس موازنة وزارة الدفاع بإداراتها ومؤسساتها، أنّ "قيادة الجيش قدّمت تصوّرها لمشروع الموازنة، وتم الاتفاق على تعديلات لما هو مقدم من الحكومة، لاسيّما في مسألة الطبابة والتجهيزات والأدوية والمحروقات، لأنّ الاعتمادات غير كافية".

ولفت إلى "أننا مجمعين على الوقوف إلى جانب الجيش في المهام الملقاة على عاتقه، ونعمل ضمن الإمكانات لتقديم أفضل ممّا هو مقدّم للجيش في الموازنة"، مؤكدًا "أننا نقوم بجهد كبير لمنع إمكانية صدور الموازنة بكوارثها الضرائبية واعتماداتها العشوائية بمرسوم حكومي ولدينا جلسات متتالية حتى في الأعياد".