مدرسة مار مارون بيت الدين تحصد الجائزة الاولى في الغناء التراثي الأصيل

حلّت مدرسة مار مارون – بيت الدين في المرتبة الاولى من فعالية الكورال الاول لمدارس الشوف التي نظمتها "الشوف ناشيونال كولدج"، والتي اشترك فيها عدد كبير من طلاب مدارس الشوف. وقد أنشد تلامذة مدرسة مار مارون بقيادة رامية الخوري الاغاني التراثية اللبنانية.

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