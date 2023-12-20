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قرار جديد للاتحاد العراقي بشأن عقوبات الأندية الرياضية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-476947-638386666122670939.jpg

2023-12-20 | 11:54

قرار جديد للاتحاد العراقي بشأن عقوبات الأندية الرياضية

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الخليج 365 – رياضة

قرر الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم، إلغاء العقوبات الصادرة بحقِّ المدربين واللاعبين والإداريين والعاملين في الأنديةِ الرياضيّة.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، اليوم الأربعاء، أن " الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، ولمُناسبةِ انطلاق دوري نجوم العراق قرر إلغاءِ جميع العقوبات الصادرة بحقِّ المدربين واللاعبين والإداريين والعاملين في الأنديةِ الرياضيّة كافة من دون المساس بالعقوباتِ المالية الصادرة بحقِّ أي منهم".

وأشار الى انه "لا يستفيد أي من المشمولين بهذا القرار إلا بعدَ تسديدِ العقوبات المالية التي تضمنتها القراراتُ الصادرة من لجان الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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