قرار جديد للاتحاد العراقي بشأن عقوبات الأندية الرياضية

وذكر الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، اليوم الأربعاء، أن " الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، ولمُناسبةِ انطلاق دوري نجوم العراق قرر إلغاءِ جميع العقوبات الصادرة بحقِّ المدربين واللاعبين والإداريين والعاملين في الأنديةِ الرياضيّة كافة من دون المساس بالعقوباتِ المالية الصادرة بحقِّ أي منهم".



وأشار الى انه "لا يستفيد أي من المشمولين بهذا القرار إلا بعدَ تسديدِ العقوبات المالية التي تضمنتها القراراتُ الصادرة من لجان الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم".

