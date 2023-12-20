انت الان تتابع خبر قرار جديد للاتحاد العراقي بشأن عقوبات الأندية الرياضية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-476947-638386666122670939.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-12-20 | 11:54
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الخليج 365 – رياضة
قرر الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم، إلغاء العقوبات الصادرة بحقِّ المدربين واللاعبين والإداريين والعاملين في الأنديةِ الرياضيّة.
وذكر الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، اليوم الأربعاء، أن " الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، ولمُناسبةِ انطلاق دوري نجوم العراق قرر إلغاءِ جميع العقوبات الصادرة بحقِّ المدربين واللاعبين والإداريين والعاملين في الأنديةِ الرياضيّة كافة من دون المساس بالعقوباتِ المالية الصادرة بحقِّ أي منهم".
وأشار الى انه "لا يستفيد أي من المشمولين بهذا القرار إلا بعدَ تسديدِ العقوبات المالية التي تضمنتها القراراتُ الصادرة من لجان الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم".
وأشار الى انه "لا يستفيد أي من المشمولين بهذا القرار إلا بعدَ تسديدِ العقوبات المالية التي تضمنتها القراراتُ الصادرة من لجان الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم".