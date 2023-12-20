انت الان تتابع خبر انقطاع كامل للإنترنت والاتصالات في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ليث دراغمه المدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، في تصريحات، "إن آلات الاحتلال جرفت المولدات المغذية للمقسم الرئيس في "خان يونس" جنوبي القطاع، بينما قصفت الطائرات الاسرائيلية الفايبر الرئيس المغذي للإنترنت في غزة بعد استهدافه أيضا قبل يومين، ما تسبب بانقطاع كامل لخدمات الانترنت والاتصالات".وذكر أن عملية اصلاح الفايبر الرئيس في غزة استغرقت 10 ساعات عمل متواصلة لصعوبة الوصول إلى المكان بسبب تجريف الاحتلال للطرق المؤدية إليه، مؤكدا أن ذلك لم يحل المشكل، نظرا لاستهدافه مرة أخرى، ما جعل غزة خارج نطاق التغطية حتى الآن.

ويتعرض قطاع غزة لحصار خانق منذ عام 2007، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي شددت الحصار عليه منذ بدء عدوانها العسكري غير المسبوق في السابع من أكتوبر الماضي، ليشمل قطع التيار الكهربائي والماء وشبكة الإنترنت ومنع دخول المواد الأساسية والوقود.

