انت الان تتابع خبر هل حدث خطأ قانوني عند اعلان نتائج الانتخابات؟.. المفوضية توضح للسومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستندت مواقع التواصل في خبرها، على قانون الانتخابات الذي إلزام المفوضية بإعلان النتائج بعد (24) ساعة من انتهاء عملية التصويت.

وجرت انتخابات مجالس المحافظات يوم الاثنين الماضي، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، في 15 محافظة من ضمن 18، حيث لا تشمل 3 محافظات منضوية في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.



وبلغت نسبة المشاركة بالانتخابات 41% كما، أي ما يعادل 6.6 ملايين ناخب من أصل 16.1 مليونا يحق لهم التصويت.

وبشأن الاخبار المتداولة التي تقول ان مفوضية الانتخابات أوقعت نفسها بخطأ قانوني بعد تأجيل اعلان نتائج الاقتراع الخاص، يبين رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل في حديث للسومرية نيوز انه "عند الذهاب الى قانون الانتخابات، نجده يقول ان اعلان النتائج الواصلة الكترونياً من المحطات الى السيرفرات كنتائج أولية والاعلان عن التفاصيل كعدد الناخبين والمصوتين والمحطات التي حصلت بها خلل فني اثناء الإعلان وفق المادة 16 من قانون 12 لسنة 2018 المعدل بالمادة 10 من قانون 4 لسنة 2023"، نافياً ما تناقلته مواقع التواصل والمنصات الخبرية.