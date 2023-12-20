محلل سياسي: الولايات المتحدة ما زالت تنظر للحرب في غزة من زاوية احتياجات إسرائيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والمحلل السياسي “محمد هواش”، أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تنظر إلى الحرب في قطاع غزة، من زاوية احتياجات إسرائيل.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت منذ بداية الأحداث الرواية الإسرائيلية، واعتمدتها في كافة خطاباتها.

وأوضح أن تل أبيب لم تكن لتستمر في الحرب على قطاع غزة، دون الدعم الذي تقدمه لها واشنطن، سواء دعما عسكريا أو سياسيا.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية باتت في موقف دولي حرج، بسبب دعمها غير المشروط لإسرائيل، على الرغم ن اختراق الأخيرة لكافة القوانين الدولية والإنسانية.