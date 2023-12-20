قادة وملوك وأمراء الدول العربية يهنئون أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ قادة وملوك وأمراء عدد من الدول العربية اليوم الأربعاء الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت ، بمناسبة توليه مقاليد الحكم في الكويت.

ففي الرياض .. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - ببرقية تهنئة للشيخ مشعل الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم في الكويت.. كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ببرقية تهنئة مماثلة للشيخ مشعل الصباح.

وفي عمان أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، في برقية تهنئة بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بهذه المناسبة ، الحرص على الاستمرار في تعزيز وتمتين العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتوسيع فرص التعاون في شتى الميادين.

وأعرب الملك عبدالله الثاني ، طبقا لبيان الديوان الملكي ، عن ثقته بأن أمير الكويت سيواصل قيادة مسيرة التقدم والرفعة بكل حكمة والتي رسخها الراحل الكبير الشيخ نواف الصباح .. قائلا : "ستمضون قدما في تعزيز وحدة الصف العربي وخدمة الأمتين العربية والإسلامية"..مشددا على الحرص الكامل على إدامة التنسيق الوثيق بين الأردن والكويت إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالحهما وخدمة للقضايا العربية والإسلامية..معربا عن تمنياته لأمير دولة الكويت بالتوفيق في خدمة الكويت الشقيقة وشعبها العزيز.

وفي الدوحة .. بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية - ببرقية تهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت .. متمنيا له التوفيق والسداد وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من التطور والنماء.

وفي مسقط .. بعث سلطان عمان هيثم بن طارق - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - برقية تهنئة إلى الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم في دولة الكويت.

وفي صنعاء .. بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - ببرقية تهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت الشقيقة.

وكان أمير الكويت قد أدى صباح اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي بحضور الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف في جلسة خاصة ليتولى الحكم رسميا، وذلك وفقا للمادة 60 من الدستور الكويتي والتي تنص على أداء الأمير اليمين أمام المجلس ليكون بذلك الحاكم 17 في تاريخ الكويت بعد وضع الدستور عام 1962.