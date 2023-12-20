بولندا تستقبل 22 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأربعاء وصول نحو 22 ألف لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال ال24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى نحو 83ر17 مليون شخص.

ونقل راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية عن الوكالة قولها إن نحو 24 ألفا و600 أوكراني غادروا بولندا أمس (الثلاثاء) متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن أكثر من 16 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.