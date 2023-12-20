روسيا: نرفض الجهود الرامية لإيجاد صيغة سلام بشأن أوكرانيا دون مشاركتنا

ياسر رشاد - القاهرة - وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، الجهود المبذولة الرامية للتوصل إلى صيغة سلام بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا بأنها "سخيفة".

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- "تُبذل جهود للتوصل إلى صيغة سلام دون إشراك روسيا. وهذه العملية سخيفة. وبشكل جدي، فإن هذه عملية ليس لديها القدرة على تحقيق أي نتائج.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "نعتقد حقا أن موضوع المحادثات ليس له أهمية الآن. لقد قلنا مرارا وتكرارا أنه لا يوجد أساس لهذه المحادثات. ولا يوجد أي أساس أو شروط مسبقة لمثل هذه المفاوضات.

في سياق مختلف، أعلن المتحدث أنه "يتم عمل كل ما يلزم لضمان سلامة الرئيس بوتين، بما في ذلك من الناحية الوبائية".

وقال بيسكوف - للصحفيين؛ ردا على سؤال حول نظام استخدام الكمامات في الجهات الحكومية وتأثير ذلك المحتمل على الحملة الانتخابية - إنه "فيما يخص الرئيس، فالمهم بالنسبة لنا هو التأكد من سلامته، بما في ذلك من الناحية الوبائية".

وأضاف: "يجري عمل كل ما يلزم لضمان سلامة الرئيس بوتين ولا اعتقد أن هناك ما يقلق أثناء الانتخابات".

وتابع المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية أن "الزيادة المسجلة حاليا في انتشار الإنفلونزا هي ظاهرة موسمية عادية ولا يمكن بتاتا الحديث عن تأثيرها على الحملة الانتخابية المقبلة"، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤشرات لضرورة فرض ارتداء الكمامات من قبل المختصين مع أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

بوتين يهنئ أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، منوها إلى أن العلاقات بين روسيا ودولة الكويت ودية تقليديا وستستمر في التطور لصالح البلدين.

وقال بوتين - في برقية التهنئة الموجهة إلى الشيخ الصباح، اليوم الأربعاء، بحسب الموقع الإلكتروني للكرملين - "أرجو أن تقبل تهانينا القلبية بمناسبة توليكم مقاليد الحكم".

وأضاف: أن "العلاقات بين روسيا والكويت ودية تقليديا، وكلي ثقة أن هذه العلاقات ستستمر في التطور بشكل مثمر في مختلف المجالات لصالح شعبينا ولتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط..أتمنى لكم من كل قلبي النجاح في أنشطة الدولة ودوام الصحة والازدهار.