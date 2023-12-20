روسيا تندد بـ "ازدواجية المعايير" الغربية فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني

ياسر رشاد - القاهرة -

قال كونستانتين جافريلوف رئيس الخليج 365 الروسي إلى محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من الأسلحة اليوم الأربعاء إن الغرب ينتهج سياسة قائمة على ازدواجية المعايير فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني .. مشددا على أن الغرب تجاهل مبادرة لدعوة الجانب الفلسطيني للمشاركة في اجتماع منتدى التعاون الأمني ​​التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأضاف جافريلوف ، في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية ، : "عندما بلغت التوترات في الشرق الأوسط ذروتها، دعت الدول الغربية ممثل إسرائيل لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتقديم مراجعة للوضع في منطقة الصراع ، وردا على ذلك، طرحنا موقفنا المبدئي، وشددنا على أن جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن لها الحق في التعبير عن تقييمها للتطورات الراهنة.

ووفقاً للدبلوماسي الروسي، فإن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تجاهلت المبادرة تماما واكتفت بـ "الصمت"، وهو ما اعتبره جافريلوف بمثابة تأكيد على سياسة الغرب المنافقة القائمة على المعايير المزدوجة فيما يتعلق بالوضع في فلسطين.