البنك الدولي يوافق على منح المغرب قرض بقيمة 500 مليون دولار

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البنك الدولي، الأربعاء، عن الموافقة على قرض بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة المغرب في إصلاحاته الرامية لتحسين الحماية الاجتماعية والوصول إلى الخدمات الصحية.

وأضاف البنك الدولي ظن بحسب شبكة سكاي نيوز، أن التمويل يستهدف "في المقام الأول الفئات السكانية الضعيفة التي تضررت بشدة من الصدمات التي شهدها المغرب منذ كوفيد-19، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المرتبطة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز".

ويُشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا إن الصندوق سيمنح المغرب قرضا بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية.

وقالت غورغييفا إن "صندوق النقد الدولي وقع مع المغرب اتفاقا على مستوى الخبراء من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار" موجها لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.