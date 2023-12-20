الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفيات غزة تعاني من نقص الكوادر والمستلزمات الطبية

ياسر رشاد - القاهرة -

أكدت مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، أن المستشفيات في المناطق الجنوبية بقطاع غزة باتت عاجزة أمام الأعداد الكبيرة من المصابين في ظل نقص الكوادر الطبية والمستلزمات والأدوية، وخروج 23 مستشفى عن الخدمة من أصل 35 مستشفى عاملة في قطاع غزة.

وقالت فرسخ في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية، "إن الهلال الأحمر الفلسطيني ينقل عشرات الإصابات يوميا في منطقة دير البلح ورفح التي ترغم سلطات الاحتلال المواطنين على النزوح إليها"، مشيرة إلى أن هناك تكثيفا لعمليات القصف في خان يونس حيث يتواجد مقر الجمعية ومستشفى الأمل، وقد أصيب 12 شخصا من الطواقم والنازحين نتيجة القصف في محيط المستشفى.

وأضافت أن الهلال الأحمر يواصل إنشاء المستشفى الميداني القطري في رفح بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري بسعة 50 سريرا وغرفة عمليات وعناية مكثفة لتقديم الخدمات الطبية لآلاف من الذين اضطروا للنزوح إلى رفح.

وتابعت أنه يتم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري بشكل يومي حيث يتم استقبال 100 شاحنة يوميا محملة بالمساعدات الإنسانية التي تضم الغذاء والمياه والدواء والمواد الإغاثية، وهناك آلاف من الشاحنات التي تفرض سلطات الاحتلال قيودا على عملية إدخالها.

وأوضحت أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تواجه صعوبات وتحديات أمام أداء عملها الإنساني والصحي والطبي والإسعافي، وتؤكد الأنباء أنه تم حصار مركز إسعاف تابع للجمعية في جباليا شمال القطاع، والذي يضم 127 شخصا بين طواقم طبية ونازحين وجرحى.

وأشارت إلى أن محافظة خان يونس شهدت انقطاع الاتصالات بشكل كامل سواء الخلوية أو الأرضية أو الإنترنت وتم فقدان الاتصالات مع أعضاء الجمعية، ويوجه المواطنين صعوبة كبيرة في التواصل مع الإسعاف التي توجه مركباته صعوبة في التحرك نتيجة الركام في مناطق القصف، وكذلك الاستهداف المباشر لها وللمسعفين خلال عملهم الإنساني.

وأشارت إلى أنه أكثر من 100 مركبة إسعاف تابعة للقطاع الصحي بشكل عام في قطاع غزة تم قصفها واستهدافها خلال عملها الإنساني، وخرجت 10 مركبات تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني عن الخدمة بشكل كلي، وتم استهداف 12 مركبة إسعاف أخرى لحقتها أضرار مختلفة.

ولفتت إلى أن مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر توقفت عن الخدمة خلال الأسبوعين الماضيين بسبب نفاد الوقود، مشيرة إلى أنه يتم تقديم الخدمات الصحية من خلال نقطة طبية تم إنشاءها في جباليا لعلاج الجرحى والمصابين، والتي تستقبل يوميا نحو 250 جريحا ومصابا، مؤكدة نقص المستلزمات الطبية والأدوية ومنع سلطات الاحتلال دخول الإمدادات الطبية والصحية والإنسانية لشمال غزة.