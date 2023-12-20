"النواب" يوافق على منحة بـ 400 ألف دولار لتعزيز الاستثمارات وسبل المعيشة في مدينة دهب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والطاقة والبيئة، إلى أن المنحة تهدف إلى تحسين سبل العيش والظروف المعيشية للسكان في مدينة دهب بجنوب سيناء من خلال تحديد تدخلات التنمية الحضرية والاجتماعية وترتيبها حسب الأولوية والنهوض بها الحوكمة الحضرية، لافتا إلى أن الهدف المباشر من هذه المساعدة الفنية يتمثل في تعزيز قدرات وأدوات أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الحكومة المحلية في تحديد مشاريع التنمية المجدية والمؤثرة، والتوصل إلى مناهج مالية وتقنية مبتكرة للارتقاء الشامل والمرن للمستوطنات البشرية ضمن منظور متكامل على مستوى المدينة.

وتبلغ قيمة المنحة 400 ألف دولار أمريكي، وتهدف إلى التوصل لمناهج مالية وتقنية مبتكرة للارتقاء الشامل والمرن للمستوطنات البشرية ضمن منظور متكامل على مستوى مدينة دهب.

وتعد هذه المساعدة الفنية جزءا من التعاون المستمر بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT، وتأتي ضمن برنامج إقليمي يستهدف دعم تقدم المدن العربية لتصبح مدنا منتجة تتميز بالشمول الاقتصادي، ومن بينها مدينة دهب بجنوب سيناء، لتعزيز القُدرات من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان.

وتتضمن الاتفاقية وضع دراسات جدوى تتماشى مع الخطة الحضرية الاستراتيجية لمدينة دهب والمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية، بالإضافة إلى إنشاء منصة استثمارية تسهم في توفير نماذج استثمارية وتجارية متنوعة لآليات التمويل التشاركي لتحقيق أهداف التنمية، بما في ذلك فرص التمويل الصديق للبيئة والتمويل الأخضر، إلى جانب بناء القدرات وتبادل المعرفة.