جثة طافية.. المشروب الأخير يخطف حياة "أحمد" على الرياح التوفيقي

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

حررت معلمة بإحدى المدارس بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، بلاغا بتغيب ابنها منذ 5 أيام، وذلك بعد إخبارها بذهابه إلى القاهرة لشراء بعض قطع الغيار لسيارته، وبعد 5 أيام من البلاغ عثر على جثته طافية بمياه ترعة الرياح التوفيقي بنطاق مركز كفر شكر محافظة الدقهلية، ليتبين سقوطه بمياه الترعة حال توقفه أمام إحدى الكافتيريات لتناول مشروب والاستراحة خلال سفره.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى اللواء مروانحبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة من "سحر.ا.ا"، 56 عاما، مدرس ومقيمة بشارع سامية الجمل، بغياب نجلها "أحمد.م.إ"، 30عاما، عامل بمغسلة سيارات ومقيم بذات العنوان بعد خروجه للتوجه إلى مدينة القاهرة لشراء بعض قطع الغيار لسيارته ولم يعد من 5 أيام من تاريخ إبلاغها وعللت عدم إبلاغها في حينه لقيامها بالبحث عنه ولم تتهم أحدا او تشتبه فى غيابه جنائيا.

بالفحص تبين قيام المتغيب بإغلاق هاتفه المحمول منذ تاريخ تغيبه في تمام السابعة مساء وحدد الفحص إغلاق الهاتف بمنطقة الحرفيين بدائرة قسم أول السلام محافظة القاهرة.

بوقت لاحق وردت إشارة من مديرية أمن القليوبية يتضمن المحضر رقم 4598 إداري مركز كفر شكر ببلاغ بعض الأهالي بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الرياح التوفيقي أمام قرية أبو قصيبة دائرة مركز كفر شكر.

بالفحص تبين أن الجثة المعثور عليها بذات مواصفات المبلغ بشأنه محضر تغيب بقسم شرطة أول المنصورة محافظة الدقهلية وعثر عليه يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وعثر بحوزته على رخصة قيادة باسمه ومبلغ مالي 450 جنيها وساعة يد.

جرى استدعاء والدته المبلغة تعرفت على الجثمان وقررت أنه نجلها، وأضافت بقيامها بالاتصال بها هاتفيا وقرر لها انه متواجد على حافة الترعة التي عثر على جثمانه بها لتناول المشروبات الساخنة والاستراحة لفترة قصيرة، ورجحت غرقه إثر انزلاق قدمه وسقوطه بالمياه ولم تتهم أحدا أو تشتبه فى وفاته جنائيا.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.