"النواب" يوافق على اتفاقية استضافة مصر لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمي والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي إلى أن أهمية الاتفاقية تكمن في أنها تهدف إلى وضع إطار رسمي لإنشاء وتشغيل مركز تدريب بريدي بمقر البريد المصري بالقاهرة، لدعم أنشطة التعاون التقني للاتحاد البريدي العالمي؛ لتطوير قدرات الموارد البشرية في إطار برنامج التعاون التقني للاتحاد البريدي العالمي، وذلك عن طريق تنظيم تدريب مهني لموظفي الهيئات الحكومية والمستثمرين المعنيين بالبلدان أعضاء الاتحاد.

ولفت التقرير إلى أن الاتفاقية تعتبر إضافة وتكليل لجهود القيادة السياسية والدولة المصرية في الحفاظ على دور مصر الريادي، وتعزيز أوجه التعاون والتقارب مع البلدان الأفريقية والعربية، منوها إلى أن الاتفاقية ستسهم أيضا في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من خلال تطوير قدرات الموارد البشرية للعاملين بالمؤسسات البريدية في مصر والدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي عن طريق تنظيم منتديات بريدية وروش عمل وبرامج تدريبية في إطار برنامج التعاون الفني للاتحاد البريدي العالمي.