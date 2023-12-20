داليا تطلب خلع زوجها: "ضربي بالشبشب وطردني.. نسيت انزل أكل لأمه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

رفعت "داليا.م"، 30 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بخلع زوجها مبررة دعواها: "موتني من الضرب بالشبشب عشان نسيت انزل الأكل لأمه".

قالت الزوجة في دعواها رقم 810 لسنة 2022: "تعرفت على زوجي في مناسبة خاصة بصديقتي، وتولدت بيننا علاقة عاطفية جعلتني أوافق على الخطوبة منه ومن بعدها الزواج".

أضافت مقيمة الدعوى: "عشت معه في سعادة خلال البدايات، حتى تغيرت طباعه المعروفة، بقى بيتكلم بصوت عالي وخلقه ضيق لكني تأقلمت مع الوضع".

وأكملت: "اعتدت طول حياتي الزوجية على خدمة والدته وتنظيف شقتها بالكامل، كجزء من احترام أمه وبر الوالدين".

وتابعت: "كنت نايمة ونسيت اعمل أكل لأمه، لقيته من غير مقدمات يقوم بضربي بالشبشب، وطردي برة الشقة بدون ملابس"، بعدها طالبته بالطلاق، ورفض فلم يكن أمامي وقتها غير الذهاب إلى محكمة الأسرة، ورفع دعوى خلع لا تزال منظورة حتى الآن.